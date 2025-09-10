Assine UOL
Cotidiano

Gari tem pernas amputadas após motorista bêbado bater em caminhão no RS

Do UOL, em São Paulo
Motorista de caminhonete bateu na traseira de caminhão de lixo
Motorista de caminhonete bateu na traseira de caminhão de lixo Imagem: Polícia Civil/Reprodução

Quatro garis ficaram feridos e um deles precisou amputar as duas pernas após um acidente com um caminhão de lixo no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Vítimas estavam atrás do caminhão na cidade de Entre-Ijuís quando foram atingidas por uma caminhonete. Os dois veículos seguiam no mesmo sentido da avenida Integração quando o acidente aconteceu na madrugada de segunda, segundo a Polícia Civil.

O motorista da caminhonete passou por teste do bafômetro, que constatou que ele tinha ingerido álcool. Ele foi identificado como Junior Weber.

O homem foi preso em flagrante por lesão corporal qualificada e teve a prisão convertida em preventiva hoje. Ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Santo Ângelo. Em nota, a defesa dele afirmou que lamenta o ocorrido e disse que, pela "natureza sensível dos fatos e em respeito às vítimas" vai se manifestar exclusivamente nos autos do processo.

Caminhonete que bateu na traseira de caminhão de coleta de lixo ficou destruída
Caminhonete que bateu na traseira de caminhão de coleta de lixo ficou destruída Imagem: Polícia Civil do RS

Dois dos feridos seguem internados no Hospital Regional das Missões e um deles corre o risco de ter o pé amputado. A informação foi confirmada pela unidade de saúde ao UOL. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

Coleta de lixo da cidade vai ser afetada nos próximos dias, afirmou prefeitura. A administração de Entre-Ijuís manifestou solidariedade aos colaboradores e pediu compreensão dos moradores quanto à coleta de resíduos nos próximos dias. "Comunicamos que o município está adotando as medidas administrativas cabíveis para o devido acompanhamento e regularização da situação", afirmou a cidade em nota.

