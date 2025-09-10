Gari tem pernas amputadas após motorista bêbado bater em caminhão no RS

Quatro garis ficaram feridos e um deles precisou amputar as duas pernas após um acidente com um caminhão de lixo no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Vítimas estavam atrás do caminhão na cidade de Entre-Ijuís quando foram atingidas por uma caminhonete. Os dois veículos seguiam no mesmo sentido da avenida Integração quando o acidente aconteceu na madrugada de segunda, segundo a Polícia Civil.

O motorista da caminhonete passou por teste do bafômetro, que constatou que ele tinha ingerido álcool. Ele foi identificado como Junior Weber.