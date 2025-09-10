Acusada de matar marido e encontrada morta em cela: quem é Daniele Barreto?

A médica Daniele Rabelo, 47, foi encontrada morta hoje no Presídio Feminino de Nossa Senhora do Socorro (SE), onde estava detida acusada de mandar matar o marido.

O que aconteceu

Daniele Barreto Oliveira era cirurgiã plástica. Ela tinha uma clínica em Aracaju, capital de Sergipe, e tinha CRM ativo no estado e no Rio de Janeiro. Ela se formou em 2001 na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.

A médica era membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Seu perfil ainda consta no site da instituição, como "membro especialista".