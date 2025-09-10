Ataques a tiros deixam três mortos e três feridos na orla do Rio

Três ataques a tiros na orla do Rio de Janeiro, na noite de ontem, deixaram pelo menos três pessoas mortas e outras três feridas.

O que aconteceu

Ataques aconteceram em pontos distintos, mas próximos das zonas oeste e sudoeste do Rio. Os tiros foram registrados nas orlas das praias de Guaratiba, Recreio dos Bandeirantes e na comunidade do Terreirão. As informações são da Polícia Militar.

Primeiro ataque foi registrado por volta das 22h na praia de Guaratiba, na zona oeste. Três homens foram baleados e um deles, de 23 anos, morreu no local. Os outros dois, com idades de 18 e 23 anos, foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Rocha Faria. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde. Ainda segundo a PMRJ, os três alvos do ataque não possuíam antecedentes criminais.