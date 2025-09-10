Homem mata namorada e abandona corpo dentro de mala; crianças acham cadáver

Crime ocorreu no início deste mês. O corpo de Jane foi localizado no dia 4 de setembro, dentro da mala, em um terreno baldio que fica na rua Joaquim Felício dos Santos, no bairro Ribeirópolis.

Cadáver foi achado por três crianças que estavam brincando nas imediações do terreno. A mala estava trancada por cadeado, mas com uma anotação em cima, que seria a senha. As crianças chamaram os adultos, que conseguiram abrir a mala e se depararam com o corpo da vítima. Na sequência, a Polícia Militar foi acionada.

Jane estava apenas com um shorts e sem roupas na parte de cima. O corpo da vítima tinha ferimentos provocados por faca e os ossos foram aparentemente quebrados para colocá-la dentro da mala. A faca usada no crime foi localizada e apreendida.

Vítima foi identificada após a realização de exame papiloscópico. A análise das digitais de Jane foi feita pelo Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton.

Jane e Atílio chegaram a fazer tatuagem juntos; ela foi morta pelo companheiro em Praia Grande (SP) Imagem: Reprodução

Jane e Atílio estavam juntos pelo menos desde 2021, conforme postagens nas redes sociais. O casal, que morava em Teresina (PI), chegou a tatuar um o nome do outro nos braços, de acordo com uma publicação feita por eles.