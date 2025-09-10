Jovem sofre parada cardíaca e morre durante procedimento nos glúteos no RJ

Em nota divulgada à imprensa ontem, antes da ação da PCRJ, a clínica negou irregularidades. No comunicado, a Amacor alegou que seu centro cirúrgico funciona como "uma hotelaria" em que "equipes médicas terceiras alugam o espaço para realizar procedimentos", e que sua responsabilidade está em fornecer "infraestrutura e orientação de conduta médica local".

Amacor afirmou que mantém o centro cirúrgico "devidamente aparelhado com todos os equipamentos essenciais" para intercorrências. "A unidade dispõe de carrinho de parada cardiorrespiratória completo, equipado com medicamentos, dispositivos de via aérea avançada, desfibrilador bifásico e DEA em perfeitas condições de funcionamento".

Em relação à morte de Marilha, a clínica disse "lamentar profundamente" o ocorrido. Porém, a instituição alega que todo o protocolo foi acionado para socorrer a paciente e afirmou estar à disposição das autoridades. "Lamentamos o ocorrido e pedimos a Deus para confortar os familiares da paciente", completou.

O UOL entrou em contato com a Amacor para pedir posicionamento sobre a afirmação da polícia de que a clínica tinha medicamentos com validade vencida, e aguarda retorno. Como as gerentes presas não tiveram as identidades divulgadas, não foi possível localizar suas defesas. O espaço segue aberto para manifestação.

Médico responsável pelo procedimento não teve a identidade divulgada. Procurado, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro disse ter instaurado procedimento para apurar o ocorrido.

Marilha era formada em gestão de RH e trabalhava como técnica em segurança do trabalho. A jovem deixa um filho de 6 anos e demais familiares. Ela foi sepultada nesta quarta-feira, no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, onde morava na zona norte do Rio.