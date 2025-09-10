Juíza dá risada ao reconhecer preso em audiência: 'Você aqui de novo?'

Uma audiência de custódia viralizou e causou polêmica nas redes sociais após a juíza Mônica Miranda dar risada ao reconhecer um dos investigados. 'Você aqui de novo?', diz a magistrada de forma descontraída ao iniciar a sessão do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO).

O que aconteceu

As imagens obtidas pelo UOL mostram a juíza, da comarca de Inhumas, interagindo de maneira informal com Kaique Carlos Ribeiro, que responde por porte ilegal de arma de fogo. De acordo com o TJ-GO, o jovem tem duas passagens criminais por homicídio, além de uma por tráfico de drogas.



Durante a sessão, a magistrada reconheceu o jovem e brincou: "Você aqui de novo?". E continuou: "Estou vendo aqui, Kaique. Você de novo? Ê, menino! Se você fosse meu filho? Me ajuda a te ajudar".