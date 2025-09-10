'Entrei em exaustão': eles contam por que abandonaram o veganismo

Denise observou vários benefícios em seu corpo durante o tempo em que foi vegana. Conseguiu controlar melhor o peso e obteve uma melhora geral na saúde, com a queda dos níveis de colesterol e mais disposição para as atividades do dia a dia.

Paradoxalmente, o motivo que a levou a deixar o veganismo também tem relação com a saúde: com o tempo, ela desenvolveu compulsão alimentar.

Na adolescência, Denise sofreu com alguns tipos de transtorno alimentar e, após se tratar, se manteve estável por anos. Apesar disso, a restrição de muitos grupos de alimentos, aliada a uma vida social ativa, a fizeram voltar a desenvolver transtorno alimentar.

"Depois da pandemia, conforme a vida social foi voltando ao normal, passei a ter um pouco de dificuldade de aliar essa nova realidade à minha dieta porque ninguém do meu meio era vegano ou vegetariano. Tinha sempre de me planejar antes de sair —ou comer antes de ir, em casa, ou levar minha própria comida", conta Denise.

Como nos lugares não tinha o que eu comia, comecei a ter crises de compulsão alimentar. Voltava para casa e comia tudo o que podia de forma exacerbada: bolacha, arroz, feijão, farofa. Isso começou a mexer muito com minha saúde mental.

Denise Cardoso

Denise levou cerca de um ano para entender o que se passava e tomar a decisão de deixar o veganismo. Num primeiro momento, ela reintroduziu à alimentação produtos de origem animal, como leite e ovos, e depois voltou a comer carne.