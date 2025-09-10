Passageiros enfrentam transtornos na Linha 4-Amarela após descarrilamento

Passageiros da estação Vila Sônia, da Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo, enfrentam longas filas na manhã de hoje em decorrência do descarrilamento de um trem na via ontem.

O que aconteceu

Trecho entre as estações Vila Sônia e Morumbi opera com velocidade reduzida e maiores intervalos entre as composições. Para reduzir o congestionamento de usuários, a ViaQuatro, concessionária que administra a linha, vai disponibilizar nove ônibus da empresa que vão de Taboão da Serra, cidade na região metropolitana de São Paulo, até o Morumbi, com parada na estação Vila Sônia.

Passageiros enfrentam longas filas nesta manhã. Após a reabertura da estação terminal Vila Sônia, às 4h40, há filas e controles de acesso, mas os passageiros se aglomeram nas plataformas e nos acessos da parada.