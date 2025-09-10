Terceira academia de Toguro é investigada por furtar água da Sabesp

Sabesp havia cortado o fornecimento de água em fevereiro por falta de pagamento. A ligação clandestina foi feita para religar o hidrômetro e reativar o abastecimento. Havia também uma segunda ligação irregular conectada à rede, segundo registrado no BO.

Academia devia pelo menos R$ 53 mil nas contas de água. Procurada pelo UOL, a Sabesp confirmou a ocorrência e disse que aplicará multa de R$ 129,7 mil à unidade.

Unidade Maromba Liberdade nega irregularidades. A administração do local rechaçou a acusação de furto e alegou que havia um lacre no hidrômetro porque ele "estava exposto na rua". Ainda, ressaltou que "todas as contas estão em dia".

Sabesp diz que unidade pagou das contas em atraso após registro por furto. Entretanto, a companhia reforçou em nota que não foram quitados os juros e os valores da correção monetária pelos meses atrasados. O fornecimento de água foi restabelecido e os valores restantes serão cobrados nas próximas faturas.

Reincidência

Outras duas unidades que integram a rede Mansão Maromba já haviam sido autuadas por suspeita de furtar água da Sabesp. Os flagrantes, ocorridos na zona leste da capital e na região metropolitana, foram feitos por técnicos da concessionária e denunciados à Polícia Civil de São Paulo, que instaurou inquéritos para apurar os fatos.