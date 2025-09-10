Casal procurado por morte de mulher após show de punk na Lapa é preso

O casal procurado por suspeita de matar uma mulher de 43 anos espancada durante um show de punk no bairro da Lapa, na zona oeste de São Paulo, em agosto, foi preso.

O que aconteceu

Graciella Verenich e André Santos Costa Amorim, que tiveram prisão temporária decretada no começo do mês, foram encontrados em Campinas, no interior de São Paulo. A prisão deles aconteceu na segunda-feira (8), segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Eles foram gravados no vídeo que mostra Helen Vitai, 43, apanhando por oito minutos até ficar desacordada em uma rua da Lapa. A mulher foi levada ao hospital e teve a morte constatada no local.