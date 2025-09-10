Venda de ruas em SP: quais são e o que pode acontecer com áreas leiloadas?

Durante a votação do PL, vereadores acrescentaram oito emendas ao projeto original para incluir outras áreas públicas na proposta. Parlamentares de diferentes espectros políticos assinaram e aprovaram na votação do último dia 4 documentos para incluir nove outras ruas e locais municipais na lista de áreas da capital repassadas à iniciativa privada por venda ou concessão.

Como venda de vias urbanas pode impactar população?

Proposta levanta dúvidas sobre legalidade da venda de ruas. Embora pareça estranho imaginar a compra de uma via urbana, especialistas explicam que a lei permite essa operação em casos específicos, desde que sejam cumpridos requisitos legais e respeitada a função social do espaço.

Concessão de áreas pode violar Constituição e função social. A alienação de uma rua pública pode contrariar a função social da propriedade e o uso comum do povo, caso ocorra sem estudos técnicos e participação efetiva da população. Em termos jurídicos, o art. 5º, XXIII da Constituição Federal determina que "a propriedade atenderá a sua função social".

Nem toda rua pode ser vendida. Vender uma rua ativa exigiria alteração do plano diretor, algo complexo e de difícil aprovação, segundo Rodrigo Costamilan, advogado especializado em direito imobiliário. "O plano diretor ou a lei orgânica de muitos municípios exigem estudos técnicos e audiências públicas para aprovação", diz.