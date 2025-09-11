Cardumes mortos ao longo do Paraopeba reacende alerta de contaminação em MG

Já pedi toda a urgência aos laboratórios para que as análises se iniciem o quanto antes, para que possamos identificar o verdadeiro criminoso e punir ao rigor da lei.

Heleno Maia, presidente do CBH do Rio Paraopeba, em vídeo divulgado no Instagram

Carcaças também foram recolhidas ao longo do rio para minimizar riscos de contaminação à população. Em uma publicação nas redes sociais, o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, Heleno Maia, alertou a população local a não consumir os peixes mortos.

Alerto a todos a não consumirem esses peixes, pois ainda não sabemos quais substâncias químicas foram despejadas ao longo do rio Paraopeba para causar essa mortandade. O consumo dessas espécies pode trazer sérios prejuízos à saúde pública.

Mortandade iniciou na foz do Rio Betim e chegou até Esmeraldas, na Grande BH, segundo o CBH. Em nota, a prefeitura de Esmeraldas, divulgou que também acionou equipes estaduais e municipais para apurar a situação e que, até o momento, não há confirmação comprovada de contaminação dentro dos limites do município. A administração municipal ressaltou, porém, que "o problema se estende ao longo do rio em diferentes localidades".

Órgãos ambientais não informaram quantas e quais espécies foram encontradas mortas. O texto será atualizado no caso de eventuais retornos e atualizações.

Medidas para mitigar impactos socioambientais serão definidas a partir dos resultados das investigações, segundo a Semad. A pasta estadual ressaltou que seguirá realizando "monitoramento contínuo" da região por meio dos órgãos competentes. "O Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos reforça seu compromisso com a proteção dos recursos hídricos e a preservação ambiental, e poderá disponibilizar outras informações, conforme o andamento dos trabalhos no local", concluiu em nota.