Cidade brasileira terá 1º santuário do mundo dedicado a santo millennial

O espaço tem ligação direta com o santo. Em 2013, um milagre atribuído à intercessão de Carlo foi reconhecido justamente em Campo Grande, o que tornou a cidade um marco para a devoção ao jovem.

O padre Marcelo Tenório com a relíquia de São Carlo Acutis: um pulôver que pertenceu ao santo Imagem: Reprodução/Redes sociais

A cerimônia também teve momentos de forte simbolismo. Entre eles, a exibição de um pulôver azul usado por Carlo, relíquia doada por sua mãe, Antonia Salzano, à Paróquia São Sebastião. A peça abriu a programação da semana da canonização e, segundo o padre Marcelo Tenório, da paróquia São Sebastião, só voltará a ser exibida na Festa de Nossa Senhora Aparecida, em outubro.

Dom Dimas destacou a importância da decisão. "Me pareceu muito razoável que a Capela Nossa Senhora Aparecida, onde aconteceu o primeiro milagre reconhecido de São Carlo Acutis, seja erigida em santuário, dedicado aos dois", disse.

O santuário será oficializado em 12 de outubro. A partir dessa data, a Capela do Milagre passará a se chamar Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora Aparecida e São Carlo Acutis.

Santo Millennial já tem paróquia no Brasil

A primeira paróquia do mundo dedicada a São Carlo Acutis também fica no Brasil. Localizado no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, o templo foi fundado em janeiro de 2023 e fica dentro do Centro Universitário Ítalo Brasileiro.