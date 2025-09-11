Delegada esposa de assassino confesso de gari é indiciada por prevaricação

Delegada já havia sido indiciada por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido por "ceder" ou "emprestar" sua pistola ao marido. Ela pode pegar entre dois e quatro anos de detenção. A pena pode aumentar em 50% por ser servidora pública.

Polícia Civil diz que Ana Paula omitiu informações aos investigadores. No dia em que Renê foi preso, em 11 de agosto, ela negou que o marido tivesse acesso às armas de fogo que ela guardava em casa, ainda segundo a polícia.

Renê mentiu para a polícia. Durante depoimento em que confessou o crime, ele alegou que só usou a arma de Ana Paula no dia em que matou o gari e que a esposa não sabia que ele havia pegado a pistola.

Ana Paula está afastada do cargo por motivos de saúde. Ela deixou de exercer a função em 13 de agosto, dois dias depois da prisão do marido. A delegada também deletou perfis que mantinha nas redes sociais e ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto. A Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais também instaurou procedimento administrativo contra ela.

Casal também foi alvo de um pedido bloqueio de R$ 3 milhões em bens. O Ministério Público de Minas Gerais quer usar o valor para indenizar a família de Laudemir. A delegada também é alvo do bloqueio porque, por ser dona da arma do crime, responde solidariamente pelo caso, segundo a promotoria.

Relembre o caso

Renê da Silva Nogueira Junior confessou que matou Laudemir de Souza Fernandes após discussão de trânsito. Laudemir estava em horário de trabalho quando Renê passou pela rua onde ele e outros garis faziam a coleta do lixo, segundo a PM.