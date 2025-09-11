CPTM vai usar dados de celulares para monitorar fluxo de passageiros

Dados serão disponibilizados automaticamente. Por meio de conexões com antenas de telefonia, o serviço reúne "informações estatísticas com base em alto volume amostral de dados de telecomunicações", informou a Claro, em nota ao UOL.

Informações serão usadas para melhorar o serviço. De acordo com a companhia paulista de trens, a empresa passará a ter acesso à origem e ao destino das pessoas que usam o meio de transporte, ao fluxo de passageiros e ao tempo de viagem.

Além dos dados atuais, será fornecido histórico de dados desde janeiro de 2023. Segundo a CPTM, isso "permitirá análises comparativas para maior eficiência no planejamento".

Esses dados permitem à CPTM identificar gargalos, horários de pico, tendências de deslocamento e demais padrões de mobilidade para o aprimoramento da prestação de serviço à população.

CPMT, em nota ao UOL

Dados são anônimos e respeitam privacidade, garantem empresas

Serviço respeita a "segurança" e a "privacidade" dos usuários, disse a estatal. De acordo com a Claro, "todas as informações são agrupadas, anonimizadas e tratadas em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), sem possibilidade de identificação individual".