'Sem reação', diz mãe de menino que fugiu da escola para ir à sorveteria

A criança ia em direção a uma sorveteria que costumava frequentar com a família após a aula. Em imagens da câmera de segurança, é possível vê-lo correndo por um posto de gasolina, passando por um grupo de adultos e até apertando um botão de semáforo para atravessar a rua.

Ele atravessou duas ruas bem movimentadas sozinho. Eu ensinei ele a esperar o carro parar para passar e o farol ficar verde. Tanto que ele vai apertar o botãozinho no vídeo. Mas se é uma outra criança, que não sabe, tinha morrido atropelada. E a escola nem ia saber. Samara Araújo, mãe do menino

A gravação mostra ele sendo abordado por um homem, dono de um lava jato, no posto de gasolina. O adulto teria estranhado a situação e se abaixou para falar com o menino, oferecendo-se para levá-lo para tomar sorvete enquanto acionava as autoridades. "Agradeci tanto a ele [homem que ajudou], tanto a Deus pela vida dele, porque se não fosse ele, não sei o que podia ter acontecido com meu filho", fala a mãe.

Desde o ocorrido, o menino não vai mais à escola e a mãe pretende mudá-lo de unidade. "Não vou mais mandar mais ele para essa escola. Não tenho mais confiança nenhuma. Até porque a diretora já está dando sinais negativos sobre mim. Ela não está gostando da exposição, então eu tenho medo", relata.

A manicure registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil sobre o caso. Ao UOL, a Secretaria Municipal de Educação informou que instaurou um processo administrativo para apurar o que ocorreu, "com a seriedade e a responsabilidade que a situação exige".