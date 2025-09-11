Incêndio atinge empresa de tecidos na Lapa, em SP

Um incêndio atinge o galpão de empresa de tecidos na Lapa, na zona oeste da capital paulista. Viaturas do Corpo de Bombeiros combatem as chamas. De acordo com a corporação, ainda não há informações sobre feridos.

O que aconteceu

Chamas provocam cortina de fumaça. As labaredas decorrentes do fogo podem sem vistas à distância.

Local fica na Rua Campos Vergueiro, 140. O endereço fica ao lado da marginal Tietê e da Linha 7-Rubi, da CPTM. A rua tem empresas, edifícios residenciais e uma escola.