Justiça absolve PMs acusados de matar homem em situação de rua no Guarujá

Denúncia apontava que a cena foi forjada. Segundo o MP, os PMs colocaram uma arma ao lado do corpo da vítima e bloquearam as câmeras corporais para simular um confronto. O soldado Samuel Wesley Cosmo, também acusado, morreu meses depois durante a Operação Verão.

O juiz rejeitou a tese de execução. Ele afirmou que não havia provas suficientes de que Jefferson Junio foi morto de forma planejada, nem elementos concretos para confirmar a versão de simulação do tiroteio.

Jefferson Junio Ramos Diogo, 34, morreu em julho de 2023. Segundo os PMs, três homens armados foram vistos, um deles apontou a arma e os agentes reagiram.

O laudo mostrou que Jefferson foi atingido por quatro tiros. Um dos disparos atingiu a cabeça. Jefferson era de São José dos Campos e, segundo a família, vivia em situação de rua em São Paulo. Dez dias antes da morte, passou por atendimento social na capital.

O caso ocorreu na favela da Prainha, em Guarujá. Foi durante a Operação Escudo, que terminou com dezenas de mortos pela PM. Meses depois, os mesmos policiais se envolveram em novas mortes na Operação Verão, em Santos.

Pedido de afastamento e suspensão. Rafael Perestrelo Trogillo e Rubem Pinto Santos chegaram a ser afastados das suas funções, após a denúncia do Ministério Público.