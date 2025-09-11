MP denuncia assassino confesso de gari em BH e pede multa de R$ 150 mil

O Ministério Público de Minas Gerais ofereceu denúncia contra Renê da Silva Nogueira Júnior, assassino confesso do gari Laudemir de Souza Fernandes.

O que aconteceu

Denúncia foi enviada à Justiça hoje, um mês após o crime. Outros detalhes da denúncia serão divulgados amanhã, em entrevista coletiva com o promotor de Justiça Claudio Barros, coordenador Estadual das Promotorias do Tribunal do Júri.

Decisão ainda fixou multa mínima de R$ 150 mil para reparação dos danos morais e materiais sofridos pela família da vítima. Justiça ainda precisa decidir se aceita o valor.