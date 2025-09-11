Pastor ameaça pessoas em situação de rua em MG: 'Dois tiros na cabeça'

Botelho afirmou que passou três anos e meio atuando na Praça Candidés, onde teria retirado mais de 300 pessoas e "limpado" o espaço. Segundo ele, a ação no local, considerado o marco zero da cidade, era apoiada por um coronel da Polícia Militar e por dez homens. O pastor disse oferecer pão e café para "atrair amizade" antes de levar moradores para cidades vizinhas.

As declarações não foram contestadas pelos vereadores presentes. Durante a reunião, eles apenas fizeram intervenção para controlar o tempo da fala, sem se posicionar contra o conteúdo.

O religioso também se referiu de forma pejorativa a pessoas em situação de rua. Ele usou termos como "vagabundos" e "pilantras" e disse que não se via obrigado a oferecer comida sem uma "solução definitiva" do poder público. "Eu vou engordar vagabundo?", questionou.

Botelho afirmou que sua atuação preenchia uma lacuna deixada pela polícia. Segundo ele, a corporação não poderia agir sem risco de punição, mas como cidadão ele teria liberdade para fazê-lo.

O UOL procurou Botelho em seu perfil pessoal no Instagram e pelo WhatsApp do Projeto Quero Viver. Até a publicação da reportagem, ele não havia respondido. A PM de Minas Gerais também foi acionada por e-mail. O espaço segue aberto para manifestação.