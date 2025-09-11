Polícia prende jovem suspeito de atirar no pescoço de PM em Paraisópolis

Kauan foi levado para a delegacia e passará por audiência de custódia. Ele é acusado de ser o responsável por atirar no pescoço do PM Johannes Kennedy Santana Lino.

Militar foi hospitalizado, mas já recebeu alta. Exames feitos no Hospital das Clínicas apontaram que Johannes não foi atingido em nenhuma área vital. O PM tem 10 anos de experiência.

Outro suspeito de participação no crime foi preso no mês passado. Gabriel Vieira dos Santos, 28, foi detido em Itaquaquecetuba e, por ser réu primário, ele vai responder em liberdade. O UOL não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto para manifestação.

Crime aconteceu durante abordagem

SSP-SP disse que cabo Santana acompanhava motocicleta ocupada por dois homens. A dupla era suspeita de envolvimento em uma série de roubos em Santo Amaro, também na zona sul de São Paulo. Informações preliminares indicam que a dupla havia participado de um arrastão com ao menos nove vítimas.

Vídeos registraram momento em que PM aborda Kauan Alison Alves dos Santos. O agente segura o rapaz, enquanto outro homem, identificado como Gabriel Vieira dos Santos, tenta soltá-lo dos braços do cabo. Moradores acompanham e gravam a ação enquanto alguém ofende o PM e grita para "soltar o moleque".