Advogado e professor: quem era o homem morto a facadas após discussão em SP

No ensino superior, foi professor substituto na Unesp (Universidade Estadual de São Paulo). Também lecionava em faculdades particulares, além de desenvolver iniciativas próprias na área de educação.

Colegas lamentaram a morte. O professor Rubens Becak, que orientou Amato, publicou uma nota de pesar no Instagram: "Sua partida tão precoce nos lembra da fragilidade da vida e da importância de cultivarmos sempre a empatia, a coragem e a humanidade. André, foi mestre pela FDRP-USP [Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo], onde pesquisou o papel da participação democrática no Estado Democrático de Direito. Sua trajetória acadêmica e pessoal sempre refletiu sensibilidade e compromisso. Que sua memória permaneça como inspiração e que seus familiares e amigos encontrem conforto neste momento de dor."

Nos comentários, outros ex-colegas também se manifestaram. Em resposta à postagem de Becak, uma pessoa escreveu: "O André estava na minha turma durante sua disciplina de Participação Democrática. Ele havia sido também monitor da primeira simulação de direitos humanos da FDRP em 2018."

O que aconteceu

O crime ocorreu após uma discussão entre Amato e outro homem na Rua Major Diogo, na Bela Vista. De acordo com informações preliminares, o desentendimento começou quando o suspeito teria assediado uma mulher, atitude que incomodou o advogado.