Suspeita de matar fisiculturista era foragida por tentativa de latrocínio

Mulher foi identificada pela polícia gaúcha e indiciada. Em 2021 ela foi condenada em primeira instância a 18 anos e oito meses de detenção. A suspeita recorreu da decisão em liberdade, e a Justiça reduziu a pena para 15 anos e dois meses de prisão.

O Superior Tribunal de Justiça confirmou a condenação em outubro de 2023. Entretanto, a mulher não foi mais localizada pela polícia e era considerada foragida desde então.

Suspeita deixou a cidade de Santa Maria para morar em Chapecó. Na cidade catarinense ela vivia ao lado do fisiculturista Valter Aita, que também é gaúcho.

Ela é a principal suspeita pela morte de Valter, achado sem vida no domingo. A vítima sofreu diversos ferimentos provocados por faca.

Mulher também foi encontrada ferida, mas sobreviveu. Ela deixou o hospital ontem e foi presa. No mesmo dia, a suspeita passou por audiência de custódia e teve a prisão temporária por 30 dias confirmada pela Justiça de Santa Catarina.

Como a mulher não teve a identidade divulgada, não foi possível localizar sua defesa. O espaço segue aberto para manifestação.