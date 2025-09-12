Turista chilena é extorquida e compra camarão por R$ 400 em Copacabana

Um ambulante foi preso na praia de Copacabana, no Rio, após vender uma porção de camarão a R$ 400 para uma turista chilena.

O que aconteceu

Vítima procurou agentes da operação Segurança Presente para denunciar a extorsão do homem. O caso aconteceu na tarde da quarta-feira.

Após buscas feitas pela Polícia Militar, o homem foi "rapidamente localizado e detido" pelos agentes que estavam na areia da praia. A prisão foi feita por agentes do 19º BPM e o caso foi encaminhado à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo.