Caça da FAB que interceptou avião venezuelano já foi comprado por 15 países

O alcance máximo em traslado é de 4.820 km. Esse índice, chamado de ferry, considera o voo em condições ideais, sem carga bélica e apenas com tanques extras de combustível. Em operação real, a capacidade de transporte chega a 1.550 kg de armamentos e equipamentos distribuídos nos cinco pontos externos de fixação.

Capacidade bélica

O Super Tucano tem armamento fixo e carga externa variada. O modelo sai de fábrica com duas metralhadoras calibre 12,7 mm nas asas. Além disso, pode transportar foguetes, bombas convencionais ou guiadas, tanques extras e mísseis ar-ar de curto alcance — projéteis usados em combates próximos, com alcance inferior a 30 km.

Cada avião pode carregar mais de uma tonelada e meia de armamentos. Segundo a Embraer, essa configuração permite ao A-29 cumprir tanto missões de interceptação e ataque leve quanto apoio aproximado a tropas em solo. A flexibilidade do armamento é um dos fatores que tornaram o Super Tucano atraente para forças aéreas de mais de 15 países.

O A-29 intercepta aeronaves de baixo desempenho. A Embraer informa que o modelo possui cockpit digital compatível com óculos de visão noturna, sensores eletro-ópticos, assentos ejetáveis e blindagem para proteger a tripulação. Também pode operar em pistas curtas, facilitando o uso em regiões remotas da Amazônia. Segundo a empresa, a frota mundial já acumula mais de 500 mil horas de voo, sendo cerca de 60 mil em combate.

O Super Tucano tem baixo custo e versatilidade. A empresa de defesa norte-americana Sierra Nevada Corporation, parceira da Embraer nos EUA, estima o custo por hora de voo em cerca de US$ 1.500 (R$ 8 mil), valor considerado inferior ao de caças supersônicos. Segundo a FAB, o modelo atua em missões de defesa aérea, apoio ao combate irregular, treinamento de pilotos e ações integradas de fronteira.