Homem é suspeito de matar ex e sogra a facadas na zona leste de SP

As duas foram encontradas por policiais militares feridas na rua, a poucos metros da casa do suspeito do crime, que fugiu. O Samu foi acionado e levou as duas ao Hospital Santa Marcelina.

Bruna morreu a caminho do hospital e Claudinéia dentro da unidade de saúde. O caso foi registrado como duplo feminicídio na 8ª Delegacia de Defesa da Mulher.

Criança não se feriu e está sob cuidados da família materna, informou a polícia. Nas redes sociais, amigos de Bruna afirmaram que ela já viveu outros tipos de agressões e ameaças por parte do suspeito.

Identidade do suspeito foragido não foi confirmada pela polícia. O UOL não conseguiu até o momento contato com a defesa dele, que é considerado foragido.

Corpos de Bruna e Claudineia são velados na manhã de hoje no Cemitério da Vila Formosa. A previsão é de que as mulheres sejam enterradas no começo da tarde.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.