Homem que matou gari 'usou' esposa delegada para enganar polícia, diz MP

Ana Paula não atendeu ao pedido do marido. A delegada entregou as duas armas que tinha guardadas em casa: um delas era a de uso funcional de delegada; a outra era a pistola calibre .380 usada por Renê para matar Laudemir.

Mesmo assim, a delegada foi indiciada duas vezes pela Polícia Civil, mas não foi denunciada pelo MP-MG. Ana Paula foi indiciada por porte ilegal de arma de fogo pelo ato de "ceder" ou "emprestar" sua pistola ao marido; e também foi indiciada pela Corregedoria do órgão por prevaricação, crime previsto quando um funcionário público retarda, omite ou pratica indevidamente um ato por interesses pessoais.

Promotoria decidiu não denunciar Ana Paula porque as penas somadas para esses crimes é inferior a quatro anos de prisão. Conforme o promotor Cláudio Barros, a delegada poderá firmar um acordo de não persecução penal.

Nesse caso, a parte investigada confessa o crime e evita que seja processada criminalmente. Como penas previstas para quem firma o acordo estão prestação de serviços públicos ou pagamento de multa.

Se for o caso, fará a proposta do acordo de não persecução penal, desde que estejam preenchidos os requisitos para tanto, dentre eles a necessária confissão por parte do destinatário do benefício

Claudio Barros, promotor do MP-MG

Delegada está afastada do cargo por questões de saúde. Ao UOL, a defesa informou que por esse motivo "não foi possível o exercício efetivo do seu direito de defesa no referido inquérito".