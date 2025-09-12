Libanês que matou esposa e enteados tem histórico de violência doméstica

O libanês de 49 anos que matou a esposa brasileira e os dois enteados, em Chapecó (SC), ontem, possui histórico de violência doméstica.

O que aconteceu

Ramzi Mohsen Hamdar já foi investigado por agredir uma ex-companheira em 2022 e em 2023. O libanês também tinha medida protetiva que o impedia de se aproximar de uma filha — a idade dela não foi divulgada. As informações são do delegado do caso, Dirceu Silveira.

Polícia não esclareceu se a ex-companheira e os filhos de Ramzi são libaneses ou brasileiros. Ele morava no Brasil há pelo menos sete anos e trabalhava como motorista de aplicativo.