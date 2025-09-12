Namorado, 'sugar daddy' e mais três são indiciados por morte de jovem trans

Roberto Carlos usou um objeto similar a uma barra de ferro para bater na cabeça de Carmen, ainda segundo Marcos Yuri. Na sequência, o militar teria pegado uma faca e cortado o pescoço da vítima.

No depoimento, Yuri também alegou que foi seu amante o responsável por ocultar o corpo de Carmen. De acordo com o delegado, Yuri explicou que Roberto Carlos enrolou o corpo da jovem em uma lona e levou até a beira do rio Paraná, que fica nas imediações de Ilha Solteira. Ele afirma que não ajudou a ocultar o corpo da namorada.

No mês passado, a defesa de Roberto Carlos disse que ele é inocente. Entretanto, o militar admitiu saber da morte de Carmen, mas culpou Yuri por todo o crime. A reportagem procurou novamente a defesa dele, mas não obteve retorno.

Carmen e Yuri viviam um namoro longe do público. Segundo a investigação, ela pressionava Yuri para tornar pública a relação, e teria descoberto supostas práticas ilícitas do companheiro. Esses teriam sido os motivos para o crime.

Investigação aponta que Yuri recebeu apoio de Roberto Carlos para cometer o crime. A polícia afirma que o PM era "comparsa" de Marcos e "bancava os gastos dele" em uma relação típica de sugar daddy, em que o mais novo é sustentado pelo mais velho.

Família de Carmen pede por Justiça. Os parentes da jovem aguardam pela conclusão do caso, ao mesmo tempo em que seguem apreensivos para encontrar o corpo dela.