Cogumelos mágicos e mais: três novas drogas são identificadas no Brasil

O SAR (Sistema de Alerta Rápido Sobre Drogas) identificou no primeiro semestre deste ano três novas substâncias em circulação no Brasil.

O que aconteceu

Três novas drogas foram identificadas no Brasil. O SAR, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, divulgou ontem um relatório semestral no qual constam as novas substâncias encontradas.

Duas delas foram encontradas em "cogumelos mágicos". As substâncias 4-OH-DET e 4-AcO-DET estavam em um produto industrializado estrangeiro, conhecido como Magic Mushroom Gummies, da marca TRE Hoouse.