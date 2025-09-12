Fios de cabelo de Carlo Acutis estão expostos em faculdade em Bauru (SP)

Dois fios de cabelo de Carlo Acutis, o primeiro santo millennial canonizado no último domingo pelo papa Leão 14, chegaram a Bauru, no interior de São Paulo. As relíquias de primeiro grau foram entregues à pastoral universitária de uma faculdade particular da cidade.

O que aconteceu

A entrega dos fios de cabelo foi feita durante uma missa no auditório do campus, na última quarta-feira. Depois da celebração, as relíquias foram levadas para a Pastoral Universitária da Unisagrado, onde ficarão em exposição permanente para a veneração dos fiéis.

A visitação acontece das 15h às 22h na Pastoral Universitária. O local será aberto ao público.