Carro de amigos que desapareceram ao cobrar dívida é encontrado no PR

O carro dos amigos que desapareceram após viajarem ao interior do Paraná cobrar uma dívida foi encontrado hoje. O veículo estava enterrado em uma área de mata perto de Icaraíma (PR). A informação foi confirmada pelas forças de segurança do Paraná.

O que aconteceu

Veículo estava enterrado perto de Icaraíma. Os amigos tinham saído de São José do Rio Preto (SP) e foram para a cidade paranaense para cobrar uma dívida de R$ 255 mil, referente à compra de um imóvel. A Polícia Ambiental divulgou um vídeo do momento em que o veículo foi encontrado.

Forças de segurança ainda trabalham na escavação da área. Até o momento, os trabalhos não terminaram e os corpos ainda não foram encontrados.