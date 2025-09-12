Polícia pede prisão de médico por procedimento nos glúteos que matou jovem

Procedimento ocorreu na clínica Amacor, instituição privada localizada em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Duas mulheres apontadas como gerentes do estabelecimento — que não tiveram suas identidades reveladas — foram detidas no último dia 10. De acordo com uma nota divulgada pela clínica, elas "foram conduzidas apenas para prestar esclarecimentos e foram liberadas no mesmo dia".

Família acusa clínica de negligência e afirma que Marilha não tinha nenhuma comorbidade. Os parentes da vítima informaram aos policiais que ela havia feito todos os exames necessários antes de ser submetida ao procedimento.

Caso está sob investigação da Delegacia do Consumidor do Rio. No início da semana, o delegado do caso, Wellington Vieira, informou que o médico já havia sido ouvido e que analisava a "necessidade de uma nova oitiva" do profissional. Na ocasião, ele afirmou que testemunhas e familiares também seriam ouvidos.

Clínica Amacor foi interditada. Ainda no início da semana, agentes da Polícia Civil encontraram diversos remédios vencidos no centro cirúrgico e na farmácia do estabelecimento. A investigação quer determinar se esses produtos fora do prazo de validade foram usados no socorro à Marilha.

Em nota divulgada à imprensa antes da ação da PC-RJ, clínica negou irregularidades. No comunicado, a Amacor alegou que seu centro cirúrgico funciona como "uma hotelaria" em que "equipes médicas terceiras alugam o espaço para realizar procedimentos", e que sua responsabilidade está em fornecer "infraestrutura e orientação de conduta médica local".

Amacor afirmou que mantém centro cirúrgico "devidamente aparelhado com todos os equipamentos essenciais" para intercorrências. "A unidade dispõe de carrinho de parada cardiorrespiratória completo, equipado com medicamentos, dispositivos de via aérea avançada, desfibrilador bifásico e DEA em perfeitas condições de funcionamento", consta na nota.