'Mãe maravilhosa': quem era mulher morta por falsos entregadores em MG

A PM foi acionada e iniciou as buscas pelos suspeitos. A motocicleta usada para o crime foi encontrada próxima ao local onde os suspeitos estavam hospedados na cidade, já que um deles é de Tocantins e o outro do Pará.

Ambos foram presos dentro de um ônibus tentando fugir. Na madrugada de hoje, a Polícia de Goiás interceptou o veículo em Itumbiara (GO) e, com os suspeitos, de 30 e 36 anos, acharam uma arma de fogo, o documento da moto e joias que teriam sido subtraídas da mulher.

Policiais investigam agora a motivação do crime e se há um mandante por trás. "Não há nenhuma dúvida de que eles são os autores. Inclusive, informalmente, um deles já até confessou o delito. O que levou a esses dois virem a cometer isso são questões que ainda estão em andamento e em sigilo", falou o delegado Márdio Bento Costa em coletiva de imprensa hoje.

Os homens responderão por três crimes. São eles: feminicídio, com pena de 20 a 40 anos, praticado por meio cruel e que impossibilitou defesa da vítima; furto qualificado, com pena de dois a oito anos, além de adulteração da placa da moto utilizada no assassinato, com pena de três a seis anos.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie. Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares. Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.