Adolescente desaparece após afogamento no Leme; corpo da namorada é achado

Paulo Ricardo de Souza Silva, 15, e sua namorada, Niquely Pereira Santana, 14, desapareceram na quarta-feira (10) na praia do Leme, zona sul do Rio.

O que aconteceu

Casal de adolescentes tentava salvar parentes. Eles estavam com o pai de Paulo, Ricardo Costa, 37, que começou a se afogar ao buscar uma bola que caiu no mar durante um jogo de futebol com a família, na areia da praia.

Cinco pessoas entraram na água, nas proximidades do costão da praia do Leme. Três delas, dois homens e uma mulher, foram resgatadas com vida por salva-vidas e levadas ao Hospital Municipal Miguel Couto, segundo o Corpo de Bombeiros. No entanto, Paulo e Niquely foram arrastados pela correnteza.