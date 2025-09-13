Jovens afegãos refugiados vivem em abrigo em SP há quase dois anos

Há quase dois anos, dois primos afegãos de 17 anos vivem em um abrigo em São Paulo enquanto esperam o reencontro com suas famílias.

O que aconteceu

Os adolescentes fugiram do Afeganistão por conta da violência e crise humanitária. Os jovens chegaram ao Brasil sozinhos em 2023, segundo reportagem do Jornal Hoje.

Os pais foram para o Irã e enfrentam burocracias para chegar ao Brasil. Isso porque o governo brasileiro editou uma nova portaria que endureceu as regras para autorização de vistos humanitários.