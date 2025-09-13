Sangue e marcas de tiros são encontrados em carro de cobradores de dívida

Carro foi apreendido e está sob a custódia da Polícia Civil. A corporação esclareceu que os trabalhos periciais ainda não se encerraram.

Mais buscas pelos desaparecidos serão realizadas na tarde de hoje. "Estamos apenas no aguardo da chegada da equipe dos bombeiros, que estão vindo de Curitiba. A previsão é retomar as buscas no início da tarde", disse o delegado. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil vão trabalhar juntos na mesma operação.

Cobradores de dívida estão desaparecidos há mais de um mês

Diego Henrique Afonso (à esquerda), Robishley Hirnani De Oliveira (no centro) e Rafael Juliano Marascalchi (à direita) saíram de São José do Rio Preto Imagem: Reprodução

Cobradores de dívida e o contratante estão desaparecidos desde o dia 5 de agosto. Foi há mais de um mês que os familiares tiveram um último contato com eles. A principal hipótese da polícia é de que os quatro foram mortos. "Não houve contato, nem pedido de resgate. O contexto do desaparecimento ao cobrar uma dívida indica que há uma animosidade entre as pessoas e um possível conflito entre elas", afirmou o delegado Gabriel Menezes.

Polícia acredita que eles foram vítimas de uma emboscada dos devedores. Segundo a polícia, Alencar realizou a venda de um imóvel, mas o comprador não pagou as dez notas promissórias de R$ 25,5 mil. Esse homem não teve o nome divulgado. "Inicialmente, foi comentado que o valor da dívida era R$ 1 milhão, mas o que conseguimos levantar de concreto [no cartório] foi que a propriedade valia de R$ 255 mil. Não houve nenhum pagamento do valor acordado", declarou o delegado.