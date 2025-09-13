Carta anônima indicou local de carro usado por desaparecidos no PR; veja

Os corpos dos homens estão no sítio, Estrada Jundiá, na mata do Tenente, dentro do carro enterrado. O sítio é a 500 metros da igrejinha à esquerda. Eu investiguei um suspeito e ele me falou. Não fala para a polícia de Icaraíma Texto da carta anônima

Nenhum corpo foi encontrado no local. Foram identificados vestígios no veículo, como marcas de disparo de arma de fogo e sangue.

12 de set. 2025 - Escavadeira é utilizada para desenterrar carro de amigos cobradores que desapareceram em Icaraíma (PR) Imagem: Divulgação/Polícia Militar Ambiental do Paraná

Amigos foram cobrar dívida de R$ 255 mil referente à compra de um imóvel. Robishley Hirnani De Oliveira, 53, Rafael Juliano Marascalchi, 43, e Diego Henrique Afonso, 39, não são vistos desde o dia 5 de agosto. Eles foram contratados por Alencar Gonçalves de Souza, que que também segue desaparecido.

Carro foi apreendido e está sob a custódia da Polícia Civil. A picape foi encontrada a aproximadamente 9 km de distância da propriedade onde os quatros homens foram vistos com vida pela última vez. As buscas pelos desaparecidos vão continuar amanhã, segundo a Polícia.

A principal hipótese da polícia é de que os quatro foram mortos. "Não houve contato, nem pedido de resgate. O contexto do desaparecimento ao cobrar uma dívida indica que há uma animosidade entre as pessoas e um possível conflito entre elas", afirmou o delegado Gabriel Menezes.