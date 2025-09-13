Coronel exonerado após morte de inocente ganha cargo; pai se diz indignado

Três meses depois de ser exonerado do comando do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) por autorizar uma ação policial que terminou no homicídio de um inocente, o coronel Aristheu de Góes Lopes foi nomeado superintendente de Gestão Integrada da PM (Polícia Militar).

Em entrevista ao UOL, Fernando Guimarães, pai do jovem que morreu na operação do Bope, disse estar indignado com a nomeação.

O que aconteceu

Logo após o caso, os coronéis Aristheu de Góes Lopes e André Luiz de Souza Batista, do COE (Comando de Operações Especiais), foram exonerados. Na ação, em junho, PMs entraram em uma festa junina no Morro Santo Amaro, zona sul do Rio, e realizaram disparos. O office-boy Herus Guimarães Mendes da Conceição, 24, foi atingido pelo menos três vezes e não resistiu aos ferimentos. Além dos coronéis, outros 12 policiais que participaram da operação foram afastados do trabalho operacional.