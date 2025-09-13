Denúncia de Felca teve mais alcance que ações diárias da PF, diz delegado

O delegado Thiago Rodrigues, da Unidade de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil da Polícia Federal, afirma que a denúncia do influenciador Felca sobre a adultização de crianças teve um alcance ''muito maior'' no debate público do que as operações diárias da corporação.
A título de comparação, o número de denúncias de pedofilia na cidade de São Paulo, feitas pelo Disque 100, serviço gratuito para violações de direitos humanos, disparou na semana em que o influenciador publicou o vídeo, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP). No período, foram 53 denúncias, o que significa mais do que o dobro da média mensal registrada pelo serviço, que fica entre 15 e 20 registros. Já a SaferNet, ONG que promove e defende os direitos humanos na internet, registrou aumento de 114% nas denúncias de material explícito envolvendo crianças e adolescentes. Entre 6 de agosto, quando o vídeo foi postado, e a meia-noite do dia 12, do mesmo mês, foram 1.651 denúncias únicas recebidas pelo Canal Nacional de Denúncias da ONG, contra 770 no mesmo período do ano passado.
''Não é algo novo, não é como se estivéssemos entrando agora nisso. Mas estamos tendo, nesse momento, um maior respaldo tanto da sociedade quanto dos órgãos estatais. O Congresso Nacional está aprovando projetos de lei dos quais nós já havíamos falado há tempos,'' avalia.
Em conversa com o UOL, o delgado falou sobre a hiperexposição dos filhos feita pelos próprios pais, se existe ou não um perfil de abusador, além do aumento de denúncias após o caso de Hytalo Santos.
"A internet não guarda segredos"
A PF observou um aumento no número de denúncias relacionadas ao fenômeno da exposição precoce de crianças após o caso do Hytalo Santos?
Thiago Rodrigues: Sem dúvida. Sem dúvida. Os pais estavam adormecidos quanto ao uso indiscriminado das redes sociais pelos filhos, e parece que isso trouxe um alerta. Precisamos que as pessoas protagonizem essa utilização e saiam do automático. Dou palestras nas escolas, e parece que todos estão no automático: não sabemos quando começamos a usar rede social e compartilhar conteúdo; só sabemos que aconteceu. Precisamos voltar atrás e pensar: "Estou compartilhando conteúdo de forma pública? De forma privada? Estou atento às minhas configurações de privacidade?"
Muitos pais publicam fotos dos filhos nas redes sociais para compartilhar momentos com amigos e familiares. Mas será que essa prática pode representar um perigo?
Sim. Essa hiperexposição de crianças e adolescentes facilita a atuação dos abusadores, que passam a ter diversas informações sobre as vítimas antes de entrar em contato com elas. Eles já sabem detalhes porque os pais vão postando a rotina das crianças: a escola que frequentam, o cantor que gostam, a roupa que usam. Muitas vezes, a superexposição ocorre não só das próprias vítimas, mas também das pessoas que deveriam protegê-las, facilitando o trabalho dos criminosos. Quando o abusador interage com a criança, seja em rede social ou em jogo online, isso torna o relato dele mais verossímil, e a criança tende a acreditar.
Existe alguma plataforma considerada mais perigosa?
Não há uma rede social específica onde os abusadores estão mais presentes. O ambiente mais perigoso é aquele em que a criança ou adolescente está desvigiado, sem supervisão, e pode conversar com estranhos. Falo muito nas palestras que o que não se permite na vida real também não se deve permitir na internet. O conceito de não tocar em partes íntimas, por exemplo, se aplica ao ambiente cibernético: não se pode enviar fotos íntimas, registrar ou compartilhar conteúdos, porque a internet não guarda segredos. Na internet, você confia em alguém, mas essa pessoa pode não ser quem diz ser.
Delegado Thiago Rodrigues, da Unidade de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil da Polícia Federal
Essa exploração infantil parece ter ganhado novas formas, como mostrou o caso do Hytalo Santos. Diferente da pornografia explícita, ela pode ser marcada pela sexualização ''subliminar''?
Sim, verdade. Por meio de danças, por exemplo, de forma velada. A legislação hoje prevê que o crime de estupro não exige contato físico entre os sujeitos. O estupro virtual já é reconhecido pelos tribunais há anos. A adultização configura crimes sem a necessidade do contato físico que antigamente era exigido. Inclusive, delitos cibernéticos podem ter consequências até mais graves, pois a vítima se sente violada sempre que o conteúdo é acessado na internet.
Existe um perfil de abusador?
Não existe um perfil para dizer ''olha, fiquem longe desse sujeito''. Há abusadores em todas as classes sociais. Existem características mais marcantes às quais é preciso estar atento. Um abusador pode trabalhar com crianças ou estar próximo delas em atividades voluntárias, ou religiosas. A criança não vai ficar perto de alguém que é detestável ou pouco atraente. O abusador vai dar um jeito de estar perto de crianças, ou de entrar em contato com elas pelas redes sociais. A maior parte dos abusadores é homem, é verdade. Tirando isso, não conseguimos fazer nenhum tipo de restrição. A ausência de perfil dificulta muito que as vítimas identifiquem suspeitos. O papel da família, dos pais e da rede de proteção é estar atento a sinais de comportamentos suspeitos.
Na sua opinião, qual seria a idade mínima para uma criança ter rede social?
Pesquisadores e psicólogos concordam que até os 12 anos nenhuma criança tem condições de lidar com as consequências das redes sociais, seja por comportamentos maldosos ou pelo contato com estranhos. Menores de 12 anos não devem ter redes sociais, especialmente com contato irrestrito. Esse é um debate que precisa ser feito. Muitas vezes, os próprios pais criam perfis para os filhos, o que anula qualquer mobilização da sociedade se o acesso dentro de casa é irrestrito.
A legislação brasileira atual é suficiente para punir os responsáveis por crimes digitais contra crianças?
A gente precisa melhorar a legislação. O PL 2.628/2022 vem diante de um clamor popular, já é uma proposição que já vinha tramitando e que agora teve um avanço, o que corresponde ao anseio popular de uma proteção maior das crianças e dos adolescentes. Certamente não é uma legislação que vai resolver o problema, precisaremos revisitar esse tema sempre, é uma construção, com apoio da sociedade, dos membros da rede de proteção e da mídia, tocando nessa ferida para que os pais e responsáveis estejam atentos. Uma legislação por si só não vai resolver o problema.
Quais são os principais canais de denúncia que a população pode usar para reportar esse tipo de crime?
As denúncias podem ser feitas de casa, pelo telefone (Disque 100) ou pela plataforma online da PF, ou ainda pela Polícia Civil local, que encaminha às autoridades competentes. Há diversos canais de denúncia que precisam ser divulgados. Também existe o projeto Guardiões da Infância, voltado à prevenção, educação digital e conscientização de crianças, adolescentes, pais e educadores sobre comportamentos online e riscos na internet.
