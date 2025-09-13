Denúncia de Felca teve mais alcance que ações diárias da PF, diz delegado

Muitos pais publicam fotos dos filhos nas redes sociais para compartilhar momentos com amigos e familiares. Mas será que essa prática pode representar um perigo?

Sim. Essa hiperexposição de crianças e adolescentes facilita a atuação dos abusadores, que passam a ter diversas informações sobre as vítimas antes de entrar em contato com elas. Eles já sabem detalhes porque os pais vão postando a rotina das crianças: a escola que frequentam, o cantor que gostam, a roupa que usam. Muitas vezes, a superexposição ocorre não só das próprias vítimas, mas também das pessoas que deveriam protegê-las, facilitando o trabalho dos criminosos. Quando o abusador interage com a criança, seja em rede social ou em jogo online, isso torna o relato dele mais verossímil, e a criança tende a acreditar.

Existe alguma plataforma considerada mais perigosa?

Não há uma rede social específica onde os abusadores estão mais presentes. O ambiente mais perigoso é aquele em que a criança ou adolescente está desvigiado, sem supervisão, e pode conversar com estranhos. Falo muito nas palestras que o que não se permite na vida real também não se deve permitir na internet. O conceito de não tocar em partes íntimas, por exemplo, se aplica ao ambiente cibernético: não se pode enviar fotos íntimas, registrar ou compartilhar conteúdos, porque a internet não guarda segredos. Na internet, você confia em alguém, mas essa pessoa pode não ser quem diz ser.

Delegado Thiago Rodrigues, da Unidade de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil da Polícia Federal

Essa exploração infantil parece ter ganhado novas formas, como mostrou o caso do Hytalo Santos. Diferente da pornografia explícita, ela pode ser marcada pela sexualização ''subliminar''?

Sim, verdade. Por meio de danças, por exemplo, de forma velada. A legislação hoje prevê que o crime de estupro não exige contato físico entre os sujeitos. O estupro virtual já é reconhecido pelos tribunais há anos. A adultização configura crimes sem a necessidade do contato físico que antigamente era exigido. Inclusive, delitos cibernéticos podem ter consequências até mais graves, pois a vítima se sente violada sempre que o conteúdo é acessado na internet.