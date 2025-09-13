Candidatos denunciam fraude em prova para investigador em SP; polícia apura

Imagens revelam indícios suficientes de que a banca examinadora efetivamente utilizou, no exame oral, material elaborado por curso preparatório, e, deste modo, disponibilizado apenas para uma parcela de candidatos, o que implica em aparente favorecimento e afronta o princípio da isonomia

Relator Aliende Ribeiro, em decisão do TJSP

Houve apagão durante prova oral. Outro ponto levantado pelos reprovados é que faltou energia na Academia de Polícia durante uma arguição e, mesmo assim, a direção seguiu com o exame. Em um vídeo apresentado pelos reprovados, uma examinadora alega não estar enxergando nada.

Se constatadas irregularidades, a Polícia Civil adotará medidas legais. A informação é da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo). A pasta afirma que os concursos são realizados com transparência e igualdade de condições.

O que diz o curso preparatório?

Concurseiro PRO nega qualquer fraude ou irregularidade. Ao UOL, o coordenador Sérgio Rodrigues disse que os materiais usados pelos alunos reúnem um compilado de questões de concursos de outros anos, sem qualquer relação com a prova oral citada na ação. O curso diz ainda que o material ao qual a banca examinadora teve acesso era um compilado de perguntas do concurso de 2022, acessível a todos os candidatos.

Coordenador nega relação com membros da Acadepol e banca examinadora. Segundo Rodrigues, como a prova oral é pública, uma equipe do preparatório acompanha todas as bancas para anotar as perguntas e repassar aos alunos semanas depois.