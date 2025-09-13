Justiça torna réus 4 PMs de SP que mataram homem em surto com 46 tiros

A Justiça de São Paulo tornou réus por homicídio qualificado quatro policiais militares que mataram, com 46 tiros, um homem que aparentava estar em surto, esfaqueando um cachorro, na região da "cracolândia", no centro da capital, na véspera do Natal de 2024.

O que aconteceu

Promotoria da 3ª Vara do Júri apontou que o homicídio foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Os réus são os PMs Bruno Freitas Da Silva, Gabriel Henrique Correa Vilas Boas, Helder Soares Júnior e Mailson de Oliveira Macedo. A informação foi revelada pelo portal Metrópoles e confirmada pelo UOL.

PMs mataram o colombiano Michael Stiven Ramirez Montes, 33, em um apartamento da rua Aurora. Os policiais foram chamados ao local depois de receberem um chamado que alertava sobre gritos de criança. Quando chegaram, se depararam com Montes sentado esfaqueando um cão da raça Bull Terrier.