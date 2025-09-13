Agredida após show punk morreu 'por provável uso de cocaína', diz laudo

O advogado Daniel Lellis Siqueira declarou que a família está "estarrecida" com o laudo. O defensor lembra que quando Helen foi atendida na UPA da Lapa, no dia do ocorrido, a unidade de saúde declarou que ela havia sofrido um trauma na região da cabeça. "Para que a justiça seja feita, bem como os autores sejam devidamente responsabilizados, há de se ter higidez nas apurações dos fatos", disse.

O representante da família da vítima lembra que ela levou quase 50 golpes no rosto. "Mais de sete minutos de enforcamento não foram sequer suscitados no laudo necroscópico", lamentou Lellis Siqueira.

Para o defensor, há "uma clara intenção de se descredibilizar a vítima assassinada". "É um profundo desrespeito à memória da vítima e da família, o casuísmo de que a Helen tenha, por si própria, auxiliado a produzir o seu resultado morte." O advogado afirmou que irá pedir que o IML faça um novo laudo.

As investigações do caso prosseguem pelo 7º Distrito Policial (Lapa), afirmou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Em nota, a pasta esclareceu que os laudos periciais serão analisados pela autoridade policial assim que concluídos, a fim de auxiliar no completo esclarecimento dos fatos.

O casal segue preso. A polícia tenta prender uma terceira suspeita de envolvimento com o crime, identificada como Katyuscha Fon, 48. Assim como Graciella, Katyuscha, a mulher também foi gravada agredindo a vítima enquanto André não permitia que pessoas se aproximassem para ajudar. Em nota, a advogada da terceira suspeita afirmou que "o laudo pericial apontou a real causa da morte".

Relembre o caso



Helen Vitai morreu após ser agredida durante uma briga no dia 3 de agosto. Ela estava em evento gratuito com bandas de punk no bairro da Lapa, em São Paulo.