MP denuncia médicas por morte de menino que colocou grão de milho no nariz

Do UOL, no Rio
Ravi de Souza Figueiredo, 2, morto em abril de 2025 por suposto erro médico em Goiás
Ravi de Souza Figueiredo, 2, morto em abril de 2025 por suposto erro médico em Goiás Imagem: Reprodução

O Ministério Público de Goiás denunciou duas médicas do Hospital Municipal de Goiatuba, no sul do estado, por homicídio culposo (sem intenção). Elas foram acusadas de matar, em 5 de abril deste ano, por meio de ação ou omissão voluntária, o menino Ravi de Souza Figueiredo, 2, que chegou à emergência após ter inserido um grão de milho de pipoca no nariz.

O que aconteceu

A promotoria denunciou as médicas Isabella de Oliveira e Daniella Ferreira. À TV Anhanguera, filiada da TV Globo em Goiás, a defesa da primeira médica afirmou que se manifestaria apenas nos autos, respeitando o curso legal das investigações e o contraditório. A defesa da segunda médica não foi encontrada.

A família afirma que as médicas fizeram perfurações no pulmão e no estômago do menino durante os procedimentos para a retirada do grão. De acordo com prontuário do hospital, após o uso do ar comprimido, as médicas utilizaram um aparelho de vídeo otoscópio e uma pinça durante o procedimento.

As médicas já haviam sido indiciadas pela Polícia Civil por homicídio culposo por negligência. A família havia informado que, depois dos procedimentos realizados pelas médicas, a barriga de Ravi inchou e, então, a equipe médica deu remédio para gases ao menino.

Depois de vomitar e não conseguir falar, Ravi foi levado novamente ao hospital. De lá, seria encaminhado por uma ambulância até Goiânia. No meio do caminho, a situação piorou. A criança foi levada até o Hospital Municipal de Hidrolândia, onde foi atendida emergencialmente, mas não resistiu.

O MP pediu uma indenização de R$ 150 mil para os pais de Ravi. Além disso, pediu que o Cremego (Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás) se manifeste no caso.

