Mulher é presa após agredir enfermeira com ofensas racistas em UPA no ABC

Uma mulher foi detida após proferir xingamentos contra uma enfermeira negra na UPA Bangu, em Santo André, no ABC Paulista.

O que aconteceu

Guarda Civil Municipal foi acionada para atender a ocorrência. Na última quinta-feira (11), uma mulher entrou na sala de enfermagem por volta das 13h30 exigindo pronto atendimento para o marido, ignorando os critérios de prioridade estabelecido, segundo a Secretaria de Saúde de Santo André.

Enfermeira explicou que já faria o atendimento, mas foi agredida com xingamentos racistas. A mulher ainda empurrou uma mesa contra a profissional de saúde, disse a secretaria.