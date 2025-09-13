'Velozes e Furiosos': polícia de SP investiga rachas com carros de luxo

Dois carros de luxo de um influenciador digital suspeito de promover rachas na capital foram apreendidos na operação 'Velozes e Furiosos' na sexta-feira (12).

O que aconteceu

Carros apreendidos são avaliados em quase R$ 8 milhões. Uma BMW/M2 Competition e uma Lamborghini/Aventador foram levadas ao 15° Distrito Policial no Itaim Bibi, que apura o crime de racha na região.

Influenciador se nomeava como 'Bruce' em alusão a personagem do Batman e exibia carros nas redes. Gabriel Ciate, também conhecido como GB Ciate, compartilhava manobras com os carros no Instagram, YouTube e TikTok, acumulando mais de 70 mil seguidores.