Pai é absolvido quase 3 anos após matar motorista que atropelou seu filho

O dia da tragédia

No dia 17 de dezembro, Dedilson saiu de Goianira para vender balas em Goiânia. As cidades são vizinhas. Após o dia de trabalho, o homem, acompanhado de seu filho mais novo, Danilo, organizava seus itens para voltar até sua casa, onde encontraria a esposa.

Francilei deixava uma festa na empresa onde trabalhava. O inquérito da Polícia Civil apontou que ele bebeu por cinco horas antes de deixar o evento. No carro, segundo o delegado Carlos Alfama, havia um copo térmico com bebida alcoólica. O motorista, ao fazer uma curva para entrar na Avenida Pirineus, acertou Danilo. O menino de oito anos foi prensado contra uma árvore e morreu na hora. Francilei tentou fugir e foi impedido pelo pai do menino.

Após levar um soco do motorista, Dedilson pegou uma pedra e acertou a cabeça do homem por 11 vezes. Francilei chegou a ser levado para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde ficou internado por três dias, mas não sobreviveu. Até hoje, Dedilson diz-se arrependido. "É uma situação tão ruim, que eu não desejo nem para o meu inimigo mais mortal", desabafou.

Agora, com "coração mais aliviado", o homem pretende seguir sua vida em Amaralina. Ele trabalha como agricultor familiar, mas conta que ainda sente-se perseguido. "Até hoje, meu maior medo é de carro. Não consigo ficar perto do trânsito. Por isso, eu voltei para Amaralina, para ficar no meio do mato", disse. Após a absolvição, Dedilson reforçou que "tudo está nas mãos de Deus".