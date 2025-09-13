Homem que foi preso injustamente em SP será indenizado em R$ 350 mil

Ele não tinha antecedentes criminais. Na decisão que inocentou Jonathan, de 4 de setembro, o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) questionou o fato de uma foto dele ter sido mostrada às vítimas, visto que o homem não tinha cadastro na polícia.

Primeiro reconhecimento fotográfico foi feito só três meses depois dos crimes. O segundo foi realizado presencialmente, sete meses mais tarde.

Homem estava no trabalho quando crimes aconteceram. Mesmo assim, ele foi acusado dos roubos.

Jonathan ficou preso por 530 dias. A defesa dele chegou a pedir revogação da prisão, que foi negada pelo Ministério Público de São Paulo.

Não ficou comprovado motivo da prisão, conforme decisão. Nela, o tribunal ressaltou que os reconhecimentos do então suspeito por vítimas são "provas frágeis" e "dependem de outros elementos" para levar à condenação.

TJ ainda apontou abusos da polícia. Ainda conforme a decisão, a defesa não teve conhecimento dos procedimentos que levaram ao reconhecimento de Jonathan na delegacia.