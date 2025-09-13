Quem foi Tenório Júnior, encontrado na Argentina quase 50 anos após morte

O corpo do pianista brasileiro Tenório Júnior foi identificado hoje na Argentina, quase 50 anos após o seu desaparecimento. O músico, que construiu sua carreira ao lado de outros grandes nomes da bossa nova, como Vinicius de Moraes e Toquinho, deixou mulher e cinco filhos, que cresceram sem saber do seu paradeiro.

Um dos grandes nomes da música na sua época

Carioca de Laranjeiras, Francisco Tenório Cerqueira Júnior nasceu em julho de 1940. Ele começou sua carreira artística aos 15 anos, quando estudava acordeão e violão. Só depois passou a se dedicar ao piano, que lhe rendeu reconhecimento.

Tenorinho, como era chamado pelos mais próximos, foi considerado referência na música instrumental brasileira na década de 1960. Os estilos musicais nos quais se destacou foram o samba-jazz e a bossa nova.