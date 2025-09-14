Grupo prometia cestas básicas para dar golpe em vítimas de enchente em SP

Moradores do Jardim Pantanal, na zona leste de São Paulo, foram alvo de uma organização criminosa internacional que usava a promessa de cestas básicas para aplicar golpes financeiros

O que aconteceu

Quadrilha aplicou golpe em vítimas de enchentes. O Jardim Pantanal fica em uma área de várzea às margens do Rio Tietê e sofre frequentemente com alagamentos.

Moradores foram incluídos em esquema criminoso. Para fazer o cadastro da suposta cesta básica, a quadrilha recolhia documentos e abria milhares de contas bancárias em nome das vítimas, que depois eram usadas em um esquema de lavagem de dinheiro, segundo o Fantástico, da TV Globo.